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المشاقبة : بناء أربع غرف صفية كلف الدولة 80 ألف دينار

منذ ساعة واحدة
المشاقبة : بناء أربع غرف صفية كلف الدولة 80 ألف دينار

وطنا اليوم:قال النائب إسماعيل مشاقبة خلال جلسة الموازنة الأربعاء، إن بعض موظفي الحكومة تجاوزت مكافئآتهم 144 ألف دينار، والرواتب 205 آلاف دينار في وزارة من الوزارات، مشتشهدا بما جاء به تقرير ديوان المحاسبة، وعندما نسأل الحكومة ترد علينا “السؤال بسؤال” وهذا ديدنها.
وأضاف المشاقبة، أن عطاءا خاصا بالحكومة لبناء أربع غرف صفية، كلف الدولة 80 ألف دينار، معقباً أن لو بنياناها نحن لم تتجاوز تكلفتها 20 ألف دينار، مشيراً إلى أن مخطط لبناء مبنى تابع لأحد الوزارات كلف 750 ألف دينار، والمبنى لم ينجز إلى الآن، واليوم نتحد تحت القبة عن الفاقد المالي وعجز الموازنة!..
وذكر أن الحكومة تقوم بشراء خبرات موظفين متقاعدين، والشباب يقاتلون في ديوان الخدمة المدنية، وشبابنا يبدعون في كل مكان إلا في بلادنا مرددا بعض الأبيات:

ولي وطن أطرزه قصيدا أردت له الجمال ولم يردنِ
ولدت له القصائد قيصريا وقدر قيمتي من لم يلدنِ

وختم المشاقبة، بأن الموازنة عرجاء عوراء خرساء لا ترضي طموحا ولا تلبي غرورا، فما هي إلا كلمات تترد وصفحات تتعد، وأن الحومة ابدعت في محاربة الفقر والبطالة فقد حاربت البطالة بين طبقة الوزراء، حيث قام رئيس الوزراء بقيام ب 7 تعديلات، متسائلاً هل هؤلاء الوزراء يعملون بالمجان.


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