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جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:يتشرف رئيس جامعة فيلادلفيا أ.د. عبدالله محمد الجراح وأسرة الجامعة بكادرها الأكاديمي والاداري وطلبتها برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثاني والستين.
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وعائلته بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ الوطن تحت ظل القيادة الهاشمية الرشيدة وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.


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