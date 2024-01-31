والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقلت الى رحمة الله تعالى فجر اليوم والدة الدكتور مهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والدكتور هيثم والمهندس جمال والمرحوم هاني.

وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء من مسجد الصحابي الجليل عبد الله بن سلام / شارع الصناعة / ام السوس الى مأواها الاخير في مقبرة وادي الشتا التحتا في وادي السير.

وتقبل التعازي في عمان للرجال والنساء هذا اليوم من الساعة السادسة وحتى التاسعة وايام الخميس والجمعة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء في قاعة الهلسة / دابوق وللرجال يوم السبت من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء في ديوان آل حجازي في اربد.

إنا لله وإنا إليه راجعون.