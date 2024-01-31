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الشبلي: المساعدات الأردنية التي تدخل إلى غزة براً باتت أكبر

منذ ساعتين
الشبلي: المساعدات الأردنية التي تدخل إلى غزة براً باتت أكبر

وطنا اليوم:أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، ان حجم المساعدات الأردنية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية باتت أكبر مما كان عليه في السابق.
وقال، إن الأردن أصبح يُدخل ما بين 3 – 4 مرات مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة أسبوعياً عبر الطرق البرية، وهذا لم يكن موجوداً في السابق لأنه كان يعتمد على معبر رفح فقط.
وأضاف أن الجهود الأردنية مستمرة في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث أثمرت الضغوط والجهد السياسي الذي يُبذل من قبل جلالة الملك بالمساهمة في تسهيل مرور كميات أكبر من المساعدات لقطاع غزة سواء من معبري كرم أبو سالم أو رفح.
وبين أن 45 طائرة مساعدات أردنية وصلت لقطاع غزة سواء كان من خلال مطار العريش إلى رفح أو من خلال عمليات الإنزال الجوي التي أصبحت تعرف اليوم بالطريقة الأردنية الخاصة التي أوجدتها المملكة لإيصال المساعدات.
وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي وصلت للقطاع عبر الطرق البرية بلغت 228 شاحنة نظرا لكميات المساعدات الكبيرة المطلوبة، مؤكداً أن الهيئة حاولت إيصال المساعدات والمواد التي تتناسب مع فصل الشتاء، من خيم والفرشات وغيرها من المواد الشتوية.
وقال إنه يتم العمل مع المنظمات الدولية يومياً لبحث إرسال أكبر قدر من المساعدات وبحث إمكانية إيجاد طرق جديدة لإيصال المساعدات والتسهيل على المواطنين هناك، بالإضافة إلى إرسال مواد جديدة.
وشدد الشبلي على الدور الكبير الذي تلعبه المستشفيات الميدانية الأردنية الموجودة في القطاع في المساهمة بتخفيف العبء على القطاع الطبي في غزة، حيث يتم التواصل معهم لتقييم الحالات ومعرفة المتطلبات واحتياجات المجموعات الصحية في القطاع سواء كانت أدوية أم أجهزة ومعدات طبية وارسالها لهم .


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