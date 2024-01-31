بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

التعمري للجماهير العراقية: علم تزين بكلمة الله أكبر لا ينَكس

منذ ساعتين
التعمري للجماهير العراقية: علم تزين بكلمة الله أكبر لا ينَكس

وطنا اليوم:وجه مهاجم منتخب الأردن، موسى التعمري، رسالة للجماهير العراقية، بعد فوز “النشامى” على “أسود الرافدين” (3-2) يوم أمس الاثنين، في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم “قطر 2023”.
ونشر موسى التعمري عبر حسابه على منصة “إكس”، امس الثلاثاء، صورة له وهو يحمل العلم العراقي، وعلق قائلا: “علم تزين بكلمة “الله أكبر” لا ينَكس، كرة القدم تجمعنا ولا تفرقنا، هاردلك للعراق الشقيق والحبيب”.
ونجح منتخب الأردن في انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية، من العراق بتسجيله هدفين متتاليين في الوقت الضائع للمباراة، ليحول تأخره بهدف مقابل هدفين إلى ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان القطرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:58

الاحتلال يسحب اللواء الخامس من غزة ويقلص قواته بالحدود مع لبنان

12:43

الحكومة: إطار تشريعي لتوجيه صندوق دعم الطالب إلى المحتاجين

12:27

#عاجل مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة بأغلبية 89 صوتا

12:18

شباب البادية على أعتاب ” المشاركة السياسية “

12:18

قفزة في أسعار 15 سلعة غذائية في مصر

12:08

بولتون يحذر من عودة ترمب إلى البيت الأبيض

11:55

في مشهد واضح، يثبت حزب إرادة أنه في المقدمة في الزرقاء، وذلك خلال مراسم افتتاح فرعه الرئيسي .. فيديو وصور

11:49

المشاقبة : بناء أربع غرف صفية كلف الدولة 80 ألف دينار

11:42

العسعس: ظروف وتحديات غير مسبوقة واكبت إعداد مشروع الموازنة

11:17

جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

11:16

زيارة ودية تعزز التعاون الثقافي بين السفارة الصينية وجامعة فيلادلفيا

11:11

والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة الله

وفيات
والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024وفيات الإثنين 29-1-2024