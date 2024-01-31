جو أكاديمي أعمال تواصل جهودها لتعزيز عملية التحول الرقمي لدى المزيد من المدارس وتوقع العديد من الشراكات الاستراتيجية

وطنا اليوم:اختتمت “جو أكاديمي أعمال”، الوحدة المتخصصة في حلول التعليم الإلكتروني الموجهة للمؤسسات الأكاديمية والتربوية، والتي تعمل تحت مظلة منصة المليون ونصف طالب، “جو أكاديمي” للتعليم الإلكتروني التفاعلي في الأردن، عامها الأول 2023 بأداء تجازوت معه أهدافها للعام، وذلك مع توقيعها سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الهادفة لمساندة المؤسسات الأكاديمية والتربوية في توجهاتها نحو إدخال الأدوات التكنولوجية التي يتطلبها تطوير العملية التعليمية لديها، من أجل الإثراء التعليمي التفاعلي الذي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة، أصبحت “جو أكاديمي أعمال” المزود الرسمي لنحو 17 مدرسة خاصة بالحلول والأدوات اللازمة لها لبناء وامتلاك قنوات عصرية تجمع المعلمين والطلبة وأولوياء الأمور ضمن منصة واحدة خاصة بكل مدرسة على حدة، وتنطوي على محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج، وتعمل كأداة لدى المدارس للتواصل والإشراف والتعاون التربوي والأكاديمي والأسري، وللحصول على الخدمات المساندة في عملياتها التشغيلية.

وتنوعت باقة حلول وأدوات التعليم الإلكتروني التي يستفيد حالياً من تطبيقها نحو 5800 طالباً وطالبة، والتي باشرت “جو أكاديمي أعمال” بتقديمها لقائمة عملائها من المدارس، بين نظم إدارة التعليم Learning Management System التي تسمح للمدرسة المستفيدة منها ببناء منصتها الخاصة للتعليم الإلكتروني، وحلول صناعة المحتوى التي تمكن المدرسة من تطوير محتوى مكتوب ومصور خاص بها، وحلول المحتوى الخاص بـ “جو أكاديمي” سواء المكتوب أو المصور، بالإضافة لخدمات قواعد بيانات الطلاب والأدوات التسويقية الخاصة بـ “جو أكاديمي”.

هذا وكانت الشراكات الموقعة قد جاءت كثمرة لجهود دؤوبة قادتها “جو أكاديمي” خلال العام لمساندة المؤسسات التربوية والأكاديمية لمواكبة الأنماط والمتطلبات العصرية للتعليم، بما ينعكس على تطوير مخرجاته، وبالتالي تعزيز مساهمتها في صناعة الأجيال المتعلمة القادرة على الوصول للمجتمع والاقتصاد المعرفي الذي يرتكز بشكل أساسي على قوة وتطور التعليم الملهم والمحفز على التفوق والإبداع لكل عناصر العملية التعليمية.

ويشار إلى أن “جو أكاديمي أعمال” تعد النتاج والامتداد الطبيعي لمسيرة “جو أكاديمي” على مدار عقد كامل، تميزت خلاله بجودة وموثوقية وشمولية وتنوع وفعالية ما قدمته ولا تزال من أفضل الحلول والأدوات التعليمية الإلكترونية غير المسبوقة من حيث الفكرة والمضمون لطلبة جميع مراحل التعليم؛ من طلبة الصف الأول حتى التوجيهي، وطلبة البرامج الدولية، والطلبة غير المستوفين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة، وخريجي المرحلة الثانوية العامة والجامعية، أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم.

ومع ما تقدمه “جو أكاديمي” من مستويات من الراحة والسرعة والسهولة في الوصول للمحتوى التعليمي الذي يتم تحديثه وإثراؤه باستمرار، فقد سجلت المنصة خلال العام 2023 نتائج تعتبر خير دليل على كفاءة استثمارها النوعي في مجال التعليم الذي تسعى لتعميمه على نطاق أوسع خارج حدود المملكة.

وفي هذا السياق، تمكنت “جو أكاديمي” من استقطاب المزيد من الطلبة المسجلين ضمنها، والذين بلغ عددهم 1.5 مليون طالب ممن انخرطوا معها بتجربة التعلم الإلكتروني للتقوية خارج نطاق المدرسة في تجربة تحاكي التجربة الصفية، منهم 23 طالباً من أصل 36 طالباً تمكنوا من الحصول على أعلى الدرجات في امتحان الثانوية العامة وصنفوا من الأوائل، في انعكاس لما تم تعزيزه لديهم من جوانب معرفية ومهاراتية وسلوكية مع دعم كبير من معلميها ومعلماتها الذين زاد عددهم مع نهاية العام حتى بلغ 450.