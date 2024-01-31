قتلى وجرحى في حادث مروري مرعب بالمكسيك

وطنا اليوم:قضى 19 شخصاً وأصيب 22 آخرون الثلاثاء في اصطدام بين حافلة للركاب وشاحنة لنقل البضائع في ولاية “سينالوا” في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الاصطدام الذي أدى احتراق الحافلة والشاحنة بالكامل في منطقة “إيلوتا” التي تعد مقصداً سياحياً للكنديين والأمريكيين.

وقالت ساره كينيونيز المدّعية العامة في ولاية “سينالوا”: “أحصينا 19 جثة. سيستغرق التعرّف إليها بعض الوقت، نظراً إلى أنها متفحّمة”.

وأضافت: “كلما توفرت لدينا بيانات للأشخاص المتوفين، سنشاركها وكذلك الأمر بالنسبة لبيانات الأشخاص (…) الذين قضوا في المستشفيات”.

وكانت الحافلة قد انطلقت من مدينة “غوادالاخارا” وكانت متّجهة إلى “لوس موتشيس” في ولاية “سينالوا” التي تعرف أيضاً بأنها أحد معاقل عصابات الإتجار بالمخدرات في المكسيك.

وتكثر في المكسيك حوادث السير. ففي 21 تشرين الثاني/نوفمبر قضى 12 شخصاً على الأقل وأصيب 58 آخرون في انقلاب حافلة للركاب على طريق في ولاية “فيراكروز”، في خليج المكسيك.

وفي آب/أغسطس أدى حادث على طريق يربط بين “واخاكا” و”بويبلا” تعرّضت له حافلة كانت غالبية ركابها من المهاجرين الفنزويليين، إلى مصرع 16 شخصاً

وفي 5 تموز/يوليو أدى انحراف حافلة عن الطريق في منطقة جبلية في ولاية “واخاكا” إلى مصرع 27 شخصاً.