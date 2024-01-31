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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين في غزة

منذ 3 ثواني
Israeli soldiers operate in the Gaza Strip amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in this screen grab taken from a handout video released on December 4, 2023. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الأربعاء، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.
وأعلن موقع جيش الاحتلال مقتل 3 جنود من قوات الاحتلال في معارك أمس الثلاثاء، بقطاع غزة.
واعترف جيش الاحتلال بمقتل الرقيب أول (احتياط) يوفال نير في كتيبة الدورية 6646، في معركة جنوب قطاع غزة أمس الثلاثاء.
وقتل الرائد (احتياط) نيتزر سيمشي، مسعد، ضابط قتالي في الكتيبة 87، في معركة شمال قطاع غزة.
كما قال الاحتلال إن النقيب (احتياط) غابرييل شاني في كتيبة الدورية 6646، حيث سقط في معركة جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر موقع الرسمي، إن 26 ضابطا وجنديا أصيبوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف الثلاثاء، أن 2797 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 1283 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

عدوان متواصل على غزة
يتواصل عدوان الاحتلال على غزة لليوم السابع عشر بعد المئة، بقصف متواصل على القطاع.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 26,751 فلسطينيا منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي


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