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المغرب يؤكد رفضه لأيّة أعمال تهدد أمن واستقرار الأردن

منذ 3 ساعات
المغرب يؤكد رفضه لأيّة أعمال تهدد أمن واستقرار الأردن

وطنا اليوم:أعربت المملكة المغربية عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي على أحد المواقع الحدودية الأردنية-السورية، والذي خلف مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين.
وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، عقب مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي السيدة بوني جنكينز، التأكيد على رفض المملكة المغربية وشجبها لأي أعمال إرهابية مهما كان مصدرها والباعث عليها، والتي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية.
كما أعرب الوزير عن التضامن التام للمملكة المغربية مع الأردن، وعن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية ومتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.


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