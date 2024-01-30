الاحتلال يعلن إغراق أنفاق للمقاومة بضخ مياه عالية التدفق

وطنا اليوم:أكد جيش الاحتلال الإسرائيليّ محاولته إغراق أنفاق حماس في غزة “بضخّ المياه عالية التدفُّق”.

وقال جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، ، إن “عدة وحدات في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، طوّرت عددا من الأدوات لضخّ المياه عالية التدفُّق في أنفاق حماس في قطاع غزة، كجزء من مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع الأنفاق”.

وبحسب موقع “عرب 48” أوضح أن “عدة وحدات في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، طوّرت عددا من الأدوات لضخّ المياه عالية التدفُّق في أنفاق حماس في قطاع غزة، كجزء من مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع الأنفاق”.

وذكر البيان أن العملية “تشمل تركيب المضخّات والأنابيب، في الوقت ذاته الذي يتمّ فيه إنضاج القدرة على المستوى الهندسيّ، والنشاط لتحديد فوّهات الأنفاق المناسبة للمهمة”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن “عملا مهنيًّا وشاملا سبَق تفعيل القُدرة، شمل تحليل خصائص التربة ونظام المياه في المنطقة… للتأكد من عدم إمكانية الإضرار بالمياه الجوفية في المنطقة”.

وقال إنه “يتم توجيه تدفُّق المياه فقط في الاتجاهات والأماكن التي تبيّن أنها مناسبة لذلك، واختيار النوع وطريقة التشغيل المناسبة في كل حالة”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن “هذا المشروع يُعدّ أداة واحدة من إجماليّ أدوات الجيش والنظام الأمني ​​الذي تم تطويره في السنوات الأخيرة، للتعامُل مع البنية التحتية لحماس في ’غزة السُّفلى’”.

وأضاف أن ما وصفها بـ”سلة الأدوات”؛ “تتضمن هجمات جوية ومناورات تحت الأرض وعمليات خاصة بالوسائل التكنولوجية”.

وعَدّ الجيش الإسرائيلي أن “هذه الأداة، طفرة هندسية وتكنولوجية كبيرة في التعامل مع التحدي تحت الأرض، وقد تمّ تطويرها بالعمل المشترَك بين مختلف الهيئات في جهاز الأمن”.