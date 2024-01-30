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نتنياهو يتحدى مجددا .. وسموتريتش: وقف الحرب يعني خسارة كل الإنجازات

منذ ثانيتين
نتنياهو يتحدى مجددا .. وسموتريتش: وقف الحرب يعني خسارة كل الإنجازات

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الجيش لن يخرج من قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو “لن نطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين”.
وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل الحديث عن صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع، لم تكشف ملامحها بشكل كامل.
وذكرت القناة 12 العبرية، نقلا عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قوله: “نسمع عن اتفاقات لوقف الحرب ومعنى ذلك خسارة كل الإنجازات التي حققناها بدماء محاربينا”.


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