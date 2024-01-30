حزب التيار الوطني الاردني يبرق لتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  

وطنا اليوم:رفع امين عام حزب التيار الدكتور حمدي مراد ونائبة معالي الدكتور فايز السعودي ورئيس المجلس المركزي اللواء المتقاعد عبد الفتاح المعايطة ومعالي الاستاذ أسامة الدباس رئيس الهيئة الاستشارية العليا للحزب واعضاء الهيئة وقيادات و أعضاء حزب التيار الوطني الاردني كافة برقية تهنئة إلى مقام حضرت صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة عيد ميلادة المبارك الثاني والستين.

جاء فيها :

يسرنا في حزب التيار الوطني الاردني أن نرفع لمقامكم الملكي السامي أسمى آيات التهاني والمباركة بمناسبة عيد ميلادكم الميمون الثاني والستين كلله المولى عز وجل بالعز والسؤدد.

وتأتي ذكرى ميلادكم سيدا للشعب وقائدا للوطن وانت الحفيد الحادي والأربعون لسيدنا محمد، صلّ الله عليه وسلم، وعميدا لآل البيت الاطهار في وقت يزداد فيه الأردن منعة وصموداً، وقُدرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل اصلاحي تراكمي منهجي برامجي يُرسّخ نهج حكم الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون ونحن نواجه تحديات كبيرة في الاتجاهات كافة.

ويواصل كل الأردنيين بقيادتكم الحكيمة مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالتكم وانتم القائد وانتم القدوة عاقدين العزم على أن يبقى الأردن بكم أنموذجًا للعطاء والإنجاز والوحدة الوطنيّة والعيش المشترك، مؤكدين بيعتنا و ثقتنا وإيماننا بقيادتكم الفذة والحكيمة التي تسعى دوما للدفاع عن المنجزات الأردنية والعربية والإسلامية والانسانية والذود عن الحمى العربي بكل السبل وفي المجالات كافة وخاصة في قضيتنا الأولى فلسطين الحبيبة والمقدسات الاسلامية والمسيحية .

اننا يا صاحب الجلالة في حزب التيار الوطني لنرفع أكف الدعاء للمولى عز وجل بأن يديم على جلالتكم الصحةوالعافية وطول العمر بإذن الله لتبقى القائد والرائد والساعي دوما لخير الأردن والاردنيين والعرب والمسلمين والإنسانية جمعاء.

حفظكم الله عز وجل يا صاحب الجلالة وسدد على الدوام خطاكم لما يحب ويرضاه لخير العباد والبلاد اللهم آمين