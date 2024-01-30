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الفوسفات الأردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

منذ 4 ثواني
الفوسفات الأردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في مختلف مواقع الشركة، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والأسرة الهاشمية بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثاني والستين، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ مليكنا المفدى ويمد في عمره ويرعاه ذخراً وسنداً للوطن والأمة.
وكل عام وانتم بخير


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