الزعبي يثير جلبة تحت القبة .. والصفدي يُعلق: إحنا مش جواك لنعرف نيتك

وطنا اليوم:أثار النائب فواز الزعبي خلال كلمة له الثلاثاء ، خلال جلسة مناقشة الموازنة ، غضب زملائه النواب ، فيما طالبه رئيس المجلس احمد الصفدي بالقراءة عن ورقة مكتوبة.

وخلال مخاطبته رئيس الوزراء قال الزعبي ان رئيس الوزراء بشر الخصاونة صان الأمانة ، مهنئا اياه على أمانته للمال العام والإدارة.

وتابع الزعبي : “ابن كريشان وابن الجازي عندما كانوا يدافعون عن ثرى هذا الوطن كان هؤلاء مشروع ولادة – مشيرا بيده إلى النواب- ، لا يعلمون ما هي الأردن”.

وأثارت هذه الجملة غضب عدد من النواب، وضحك آخرين، فيما قاطعه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي طالبا شطب ما قاله من محضر الجلسة.

وخاطب الصفدي الزعبي قائلا: “ما قلنالك يا فواز احكي كلمة مكتوبة”.

الزعبي حاول الدفاع عن نفسه قائلا: “انتو بتعرفوا شو بحكي.. والله ما حكيت شي غلط الله بحاسب على النية”.

ورد الصفدي على الزعبي “شو بعرفنا شو نيتك احنا جواتك.. اعتذر”، “يا فواز كلمتك واقفة خلص”.