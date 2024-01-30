الصفدي لأبناء القطاع حول الإعفاءات: مكتب الأمير غازي مفتوح

وطنا اليوم:كشف رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عن آلية منح الإعفاءات الطبية للغزيين في الأردن، مشيرا إلى أنها تتم من خلال مكتب الأمير غازي بن الحسين وعلى مدار الساعة.

وأضاف الصفدي أن تلك الإعفاءات لا تحتاج لـ”واسطة”، وأنها تتم من خلال زيارة قاعة يجري فحص المرضى فيها وتشخيصهم ومنعهم الإعفاء الطبي اللازم.

ويواصل مجلس النواب لليوم الرابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، حيث قدم نحو 50 نائبا لمداخلاتهم وملاحظاتهم حول المشروع خلال الأيام الماضية