غالانت: إسرائيل ستحكم غزة عسكريا بعد الحرب

وطنا اليوم:نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن إسرائيل ستحكم قطاع غزة بعد الحرب عسكريا وليس مدنيا، مؤكدا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تحكم غزة بعد الحرب، وفق تعبيره.

وقال غالانت إن أكثر من نصف مقاتلي حماس قتلوا أو أصيبوا أو اعتقلوا في المعارك الحالية. وتوقع غالانت أن يستمر القتال في غزة لأشهر عدة.