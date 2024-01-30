شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصة

بسم الله الرحمن الرحيم
( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )
صدق الله العظيم
إن كان الله قد منَّ عليَّنا بِنِعَمٍ كثيره فأعظمها تلك المودة التي غمرتمونا بها من قلوبكم العامرة بالمحبة ، و كنتم خير معين لنا بعد الله.
الحمدلله الذي أعطى فشكرنا… ثم أخذ فصبرنا
وطنا اليوم:بمشاعر الحزن والصبر والرضا بقضاء الله وقدره تتقدم قبيلة بني صخر عامة وعشائر الفايز خاصة بجزيل الشكر والعرفان والتقدير والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي عهده الأمين أميرنا المحبوب الحسين بن عبدالله المعظمين على مواساتهم بفقيدها المغفور له بإذن الله الشيخ ممدوح ابوجنيب الفايز، وتخص بالشكر دولة رئيس مجلس الاعيان ومعالي رئيس الديوان الملكي العامر ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر وسفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سفراء الدول الشقيقة و الصديقة و رئيس ديوان المحاسبة وإخوانهم بالقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والأعيان و النواب الحاليين والسابقين وشيوخ القبائل والعشائر بالوطن الغالي و بالمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان والإمارات العربية والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر و الجزائر وتركيا، و إلى الأهل والعزوة الاقرباء والأصدقاء والجيران وإلى كل من واسانا وقدم لنا التعازي والدعاء من داخل الأردن وخارجه بمصابنا الجلل .
سواء بمشاركتكم لنا في تشييع جثمانه الطاهر أو الحضور لبيت العزاء أو بالاتصال الهاتفي أو الرسائل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إن مشاركتكم ودعواتكم الصادقة كان لها طيب الاثر في تخفيف مصابنا الجلل،
وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على صدق عواطفكم ، ونبل أخلاقكم، مما أشاع في نفوسنا السكينة والسلوان وخفف عنا وجميع الأسرة ألم الفقد وفجيعة الفراق.
شكر الله سعيكم جميعاً وتقبل الله دعائكم ولا أراكم مكروه فيمن تحبون، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، انه نعم المولى ونعم السميع.
فطوبى لمعرفة أمثالكم ، ورفع الله من قدركم وشأنكم.
إنا لله وإنا إليه راجعون ، البقاء لله.