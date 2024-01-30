شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصة

( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )

‏‎إن كان الله قد منَّ عليَّنا بِنِعَمٍ كثيره فأعظمها تلك المودة التي غمرتمونا بها من قلوبكم العامرة بالمحبة ، و كنتم خير معين لنا بعد الله.

وطنا اليوم:بمشاعر الحزن والصبر والرضا بقضاء الله وقدره تتقدم قبيلة بني صخر عامة وعشائر الفايز خاصة بجزيل الشكر والعرفان والتقدير والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي عهده الأمين أميرنا المحبوب الحسين بن عبدالله المعظمين على مواساتهم بفقيدها المغفور له بإذن الله الشيخ ممدوح ابوجنيب الفايز، وتخص بالشكر دولة رئيس مجلس الاعيان ومعالي رئيس الديوان الملكي العامر ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر وسفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سفراء الدول الشقيقة و الصديقة و رئيس ديوان المحاسبة وإخوانهم بالقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والأعيان و النواب الحاليين والسابقين وشيوخ القبائل والعشائر بالوطن الغالي و بالمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان والإمارات العربية والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر و الجزائر وتركيا، و إلى الأهل والعزوة الاقرباء والأصدقاء والجيران وإلى كل من واسانا وقدم لنا التعازي والدعاء من داخل الأردن وخارجه بمصابنا الجلل .

سواء بمشاركتكم لنا في تشييع جثمانه الطاهر أو الحضور لبيت العزاء أو بالاتصال الهاتفي أو الرسائل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إن مشاركتكم ودعواتكم الصادقة كان لها طيب الاثر في تخفيف مصابنا الجلل،

وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على صدق عواطفكم ، ونبل أخلاقكم، مما أشاع في نفوسنا السكينة والسلوان وخفف عنا وجميع الأسرة ألم الفقد وفجيعة الفراق.