الصفدي: المجلس سيصوت اليوم على الموازنة حتى لو الساعة 10 بالليل

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على أن المجلس سيصوت اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الموازنة العامة.

وخاطب الصفدي النواب قائلا:” “اليوم التصويت على الموازنة لو الساعة 10 بالليل”.

وشدد على حضور النواب للجلستين الصباحية والمسائية وعدم تغيبهم.

ويذكر أن المجلس عزم على التصويت على مشروع القانون منذ يوم الأحد، إلا أن مداخلات النواب حالات دون ذلك، حيث لا زال هناك عدد من النواب مسجلين أسماءهم على قوائم المشاركة.

ويحصل كل نائب على 10 دقائق للحديث، فيما يحصل كل نائب يتحدث بإسم كتلة نيابية على 20 دقيقة للحديث.

وشرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة منذ يوم الأربعاء الماضي