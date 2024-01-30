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أسرة شركة الأسواق الأولى – مول النافورة تهنئ الملك بمناسبة عيد ميلاده

منذ ساعتين
أسرة شركة الأسواق الأولى – مول النافورة تهنئ الملك بمناسبة عيد ميلاده

وطنا اليوم:أسرة شركة الأسواق الأولى / مول النافورة ممثلة بهيئة المديرين والعاملين فيها يرفعون أسمى آيات التبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد ميلاد جلالته واليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش
ضارعين إلى المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الاردني والأمتين العربيه والإسلامية بالمزيد من التقدم والرفعة والإزدهار


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