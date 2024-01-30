جامعة البترا تحتفي بعيد ميلاد قائد البلاد

وطنا اليوم:احتفت جامعة البترا بعيد ميلاد جلالة الملك الثاني والستين، مشيدة بالإنجازات التي حققها الوطن في ظل قيادته، وبمواقف الأردن الثابتة والراسخة في ظل القيادة الهاشمية، وبما شهده قطاع التعليم والتعليم العالي من تطور على مختلف الصعد.

ورفعت أسرة جامعة البترا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة كافة، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين، داعين الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويديمه ذخراً لهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً، أدام الله عزَه وحفظه ذخراً وسنداً لوطنه الغالي ولأمته المجيدة.