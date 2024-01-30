فريحات: علينا تغيير لهجتنا رغم أن أرزنا وقمحنا من أمريكا

وطنا اليوم:أكد النائب ينال الفريحات أنه إذا اردنا بناء أردن قوي ومنيع وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين وانهاء الفقر والبطالة فعلينا هدم الجدر التي تحاصرنا وتقيدنا.

وقال الفريحات خلال مناقشة موازنة 2024 تحت القبة اليوم الثلاثاء، إن الجدار الأول هو جدار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن الأردن سيصبح بعد سنوات غير قادر على سداد فوائد المديونية، وهذا يؤكد اننا مربطون وعلينا التحرر من سيسات صندوق النقد والبنك الدولي.

اما الجدار الثاني الذي يجب هدمه هو العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة التموضع في العلاقة معها، مؤكدا أننا إذا لم نغير لهجتنا مع امريكا فهناك علامات استفهام، رغم أن أرزنا وقمحنا من أمريكا.

وأضاف، أنه لا بد من تغيير الأدوات مستذكرا رئيس النواب الاسبق عبداللطيف عربيات وتقديمه الأدوات للملك الراحل الحسين بن طلال، مشيرا إلى أن المجلس اليوم قادر على تقديم هذه الادوات للملك عبدالله الثاني.

الحاجز الثالث وفق فريحات، هو العلاقة مع الكيان الصهيوني اقتصاديا والاتفاقيات التي تربط الأردن، مشيرا إلى أن الاحتلال يبقى يهدد الأردن في العطش، ويهدد بالاتفاقيات سعيا لادماجنا في اقتصادهم.

والحاجز الرابع هو العلاقة مع الحلفاء بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحلفاء يمنحنا المساعدات بيد، ويحاول لي ذراعنا باليد الاخرى، داعيا إلى التنويع من خياراتنا وعدم اقتصارها سواء كان عربيا او دوليا.

وقال الفريحات إن الحاجز الخامس، هو العلاقة في الداخل الفلسطيني، مستنكرا الارتباط بمن يحظى في 7% من ثقة الفلسطينيين وترك من يحظى بـ 70% من ثقة الفلسطينيين، وهما السلطة الفلسطينية وحماس.

وبين أن حركة حماس لا تذكر الأردن والملك عبدالله إلا بكل خير ويؤمنون بأهمية الأردن والعلاقة الاستراتيجية معه.