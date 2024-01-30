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كاميرون: لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

منذ 3 ثواني
كاميرون: لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية أن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن لندن تنظر مع حلفائها بمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.


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