ولي العهد: كل عام وأنت السند والعزوة

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الثاني والستين الذي يصادف الثلاثاء.

ونشر سمو ولي العهد على حسابه في مواقع “انستغرام”، وعلق قائلا: “ماضون بعزمكم سيدي.. كل عام وأنت السند والعزوة”.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي العامر، جلالة الملك في عيد ميلاده الثاني والستين، قائلا: “نضرع إلى الله أن تظل نبراس دروبنا وكبير أسرتنا وتاجا تعتز به جباهنا، فأنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا. كل عام وأنت بخير سيدنا”.

ويكمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عامه الثاني والستين من عمره المديد، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، في مواصلة مسيرة التحديث والتطوير على كل المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، بقيادة نهضة شاملة خلال ربع قرن من حُكمه.