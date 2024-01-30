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الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

منذ ساعة واحدة
الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

وطنا اليوم:هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، جلالة الملك عبدلله بن الحسين، في عيد ميلاد جلالته الثاني والستين، والذي يصادف اليوم الثلاثاء، قائلة: “كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة”.
وأرفقت الملكة رانيا صورة تجمعها بجلالة الملك، وعلقت قائلة: “كل عام وأنت بألف خير سيدنا”.
وهنأ الديوان الملكي الهاشمي العامر، جلالة الملك في عيد ميلاده الثاني والستين، قائلا: “نضرع إلى الله أن تظل نبراس دروبنا وكبير أسرتنا وتاجا تعتز به جباهنا، فأنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا. كل عام وأنت بخير سيدنا”.
ويكمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عامه الثاني والستين من عمره المديد، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، في مواصلة مسيرة التحديث والتطوير على كل المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، بقيادة نهضة شاملة خلال ربع قرن من حُكمه.


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