حكم دولي : اعادة مباراة العراق و الاردن في هذه الحالة فقط

وطنا اليوم:غضب عراقي جم يسيطر حاليًا على الوسط الآسيوي بعد وداع أسود الرافدين لكأس آسيا قطر 2023، امس الإثنين، على يد الأردن.

العراق خسر لقاء دور الـ16 أمام النشامى، الذين قاموا بريمونتادا رائعة في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الثاني، وحولوا تأخرهم 2-1، لفوز بثلاثية مقابل هدفين.

لكن قبل تقدم النشامى، أشهر حكم اللقاء الإيراني علي رضا الكارت الأصفر الثاني من ثم الأحمر في وجه نجم العراقي أيمن حسين، بعد احتفاله بطريقة “المنسف” ردًا على احتفال الأردنيين بالطريقة نفسها في هدفهم الأول، لكن الإيراني عاقب أسد الرافدين ولم يفعل مع النشامى.

تصرف الحكم هذا دفع العراقيين لقيادة ثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس مجرد تفجير طاقة غضب، بل أن مواطن يدعى “يوسف سيرجو” دعى الشعب العراقي للتوقيع على عريضة لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمعاقبة الحكم، وإعادة المباراة من جديد، تحت وسم “#اعاده_المباراه_ومحاسبه_الحكم”.

ويبرر الجمهور العراقي موقفه من إيقاف الحكم بشكل نهائي بواقعة تعود لعام 2016، مؤكدين أنه ظلمهم كذلك خلال مواجهة أستراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وتغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لهم.

الى ذلك قال الحكم الدولي حازم حسين والذي يعد أحد أعلام التحكيم العراقي، إنه من غير الممكن إعادة مباراة الأردن والعراق في بطولة كأس آسيا والتي انتهت بفوز المنتخب الأردني بنتيجة 3 – 2 يوم الاثنين.

وقال الحكم العراقي حازم حسين إنه لا أمور ثانوية يتم تحميلها على خطأ حكم المباراة، ومن الممكن معاقبة الحكم بإيقافه عن التحكيم.

وقال الحكم والخبير العراقي إنه في حالة واحدة تتم إعادة المباريات وهي إن كان هناك تشكيك في نزاهة الحكم والتلاعب بالمباريات، وهو قرار يرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي.