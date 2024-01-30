الجمهور الأردني يرفع سقف طموحاته في بطولة كأس آسيا

وطنا اليوم:أكدت الجماهير الأردنية في قطر أن الفوز الثمين على المنتخب العراقي، رفع سقف الطموحات والتفكير بالفوز بلقب بطولة كأس آسيا أو الوصول إلى الدور نصف النهائي على أقل تقدير.

وعاشت العاصمة القطرية الدوحة ليلة فرح أردنية أمس، بعد الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا.

وكان المنتخب الوطني قدم عرضا قويا في مباراة دراماتيكية أمام العراق بدور الستة عشر من البطولة الآسيوية المقامة حاليا في قطر، ليتقدم خطوة مهمة في المنافسة على اللقب القاري.

وبعد انتهاء المباراة، انطلقت احتفالات الأردنيين بعدة مناطق في قطر، خاصة في سوق واقف الذي شهد ازدحاما للجمهور الأردني الذي تغنى بهذا الإنجاز.

وأكد المواطن محمد أكرم، الموجود في قطر، أن هذا الفوز الثمين على العراق، دفع الشارع الرياضي الأردني لرفع سقف الطموحات والتطلع للفوز باللقب.

وقال أكرم في قطر المشاركة بوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني، إن الوصول لدور الثمانية جعلنا نفكر بالبحث عن لقب البطولة، ولا سيما أن المباراة المقبلة أمام طاجكستان يوم الجمعة المقبل تعد نظريا سهلة مقارنة مع مباراة العراق، ما تمهد الطريق للوصول إلى الدور نصف النهائي.

بدوره، أكد محمود الرشدان أن المنتخب الوطني قادر على المنافسة على مركز متقدم في البطولة القارية في ظل ما يمتلكه من لاعبين متميزين.

وقال إن المنتخب الوطني مؤهل للحصول على لقب بطولة آسيا أو الوصول إلى نصف النهائي، بعد مباراتنا أمام العراق.

وأكد مدرب كرة القدم الأردني ماهر اسماعيل أن الفوز على العراق رفع من سقف الطموحات، ودفع الجمهور الأردني للتفائل بالوصول إلى الدور نصف النهائي أو النهائي.

وقال “منتخبنا قادر يوم الجمعة على الفوز أمام منتخب طاجكستان، وبالتالي التأهل للدور نصف النهائي، وهو إنجاز جديد للكرة الأردنية.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يلتقي يوم الجمعة المقبل مع منتخب طاجكستان في مباراة الدور نصف النهائي من كأس آسيا.