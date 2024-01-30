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العين عبدالحكيم محمود الهندي يهنئ بعيد ميلاد الملك الـ 62

منذ 3 ساعات
العين عبدالحكيم محمود الهندي يهنئ بعيد ميلاد الملك الـ 62

وطنا اليوم:يتشرف رئيس جمعية الفنادق الاردنية العين المهندس عبد الحكيم محمود الهندي وأعضاء الهيئة الادارية، وجميع العاملين في القطاع الفندقي والسياحي بأن يرفعوا إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون الثاني والستين، مبتهلين إلى الله عزّ وجلّ أن يمدَّ جلالته بوافر الصحّة وكامل العزم وبالعمر المديد، وأن يديمه قائداً ملهماً ويبقيه ذخراً وسنداً للأمتين العربية والإسلامية
وأكد الهندي أنه ينتهز هذه المناسبة السعيدة على قلب كل أردني، لنستذكر بكل فخر واعتزاز جهود جلالته، ومنذ توليه أمانة المسؤولية، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتكريس قيم العدل والحرية والمساواة، وفي مواصلة مسيرة البناء والعطاء والإنجاز من أجل رفعة الوطن الأردني الغالي وشعبه
وقال أننا نتطلع دائماً إلى مستقبل مشرق لكل الأردن والأردنيين تحت ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة
وقال الهندي بالقول : نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة الأردنية الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الهاشمية، كما نتقدم من جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية بأسمى آيات التهنئة، مؤكدين على فخر الأردنيين جميعا بمسيرة البناء والعطاء في عهد جلالته وبمكانة الأردن إقليميا وعالميا. ووجه الهندي التحية للجيش الاردني الباسل على الدور الذي يضطلع به في حماية الحدود
وأشاد الهندي بموقف الأردن المتقدم بقيادة جلالة الملك تجاه الأشقاء في غزة مؤكداً على وحدة صف الأردنيين و متانه الجبهة الداخلية واستمرار مسيرة البناء والعطاء في ظل الراية الهاشمية، مدركين حجم التحديات السياسية والاقتصادية والإقليمية التي اعتاد الأردن ان يخوض غمارها، وأن يتجاوزها بكل قوة واقتدار
كل عام وقائد الوطن بألف خير


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