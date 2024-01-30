وفد إماراتي يُبحر في قوارب الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية

وطنا اليوم:استقبل رئيس الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الأستاذ الدكتور مصطفى مساد في رحاب الأكاديمية وفداً اماراتيا رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش الوفد خلال جلسات عدة في الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية آخر المستجدات في منظومة التعليم والتدريب البحري.

واطلع الوفد على أبرز التطورات التي واكبتها الأكاديمية الأردنية للدراسات البحري في التعليم والتدريب، إضافة إلى أساليب ومعدات التدريب داخل الأكاديمية.

وخلال جولة ميدانية استعرضت الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية آلية عمل منظومة المحاكيات البحرية من محاكيات ملاحية وهندسية وقاطرات والاتصالات ومناولة المواد السائلة وعائمات النجاة.

وبينت للوفد الإماراتي أهمية ودور المشاغل الهندسية التي تمتلكها الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية في التدريب والتعليم بما يتناسب مع مهارات العمل المحلية والدولية، كالمعامل والمختبرات الكهربائية ومركز امتحانات مارلينز.

وأشاد الوفد الإماراتي بوسائل التدريب والتعليم لدى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، والتي تم تطويرها بصورة مستمرة على مدار عشرون عاما، تكتسب الأكاديمية خلالها ثقة أكثر من 26 ألف خريج من أكثر من 56 جنسية عربية وأجنبية .

جدير بالذكر أن رئيس الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الدكتور مصطفى مساد استقبل الوفد الإماراتي رفيع المستوى، في رحاب الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية بحضور عدد من الاكاديميين والاداريين.