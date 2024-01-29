وزير المياه والري يزور شركة مياه العقبة

وطنا اليوم – قام وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود بجولة تفقدية لشركة مياه العقبة اجتمع خلالها برئيس هيئة مديري الشركة السيد محمود النعيمات ومديرها العام المهندس مالك الرواشدة وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقد استمع الوزير للعرض الذي قدمه المدير العام للشركة والذي تناول فيها ما تحققت من انجازات في قطاعي المياه والصرف الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة العقبة والمشاريع المنفذة وتلك التي قيد التنفيذ بدعم من الوكالة الأمريكية وأثرها على ورفع كفاءة التزويد المائي بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة على امتداد منطقة الخدمة.

وقد أكد الوزير على أهمية مواكبة الطلب المستمر على المياه بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع بشكل عام.

كما استمع الوزير إلى أيجاز قدمه مدير إدارة عقود محافظات الجنوب المهندس محمد المحاميد ألقى فيه الضوء على واقع الحال والتحديات والفرص المتاحة في محافظات الجنوب، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات والتقدم المستمر في مؤشرات الأداء المختلفة كارتفاع التحصيل والفوترة ورفع كفاءة الموظفين من خلال التدريب المستمر، علاوة على المشاريع المنفذة بدعم من الوكالة الأمريكية وانعكاساتها المباشرة على قطاعي المياه والصرف الصحي ورضا متلقي الخدمة.

كما اطلع الوزير ابو السعود على واقع منظومة الأتمتة والخطط المستقبلية من خلال العرض الذي قدمه مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات والذي تناول فيه نظام AMI والذي سيوفر خدمات متقدمة للمشتركين من خلال تطبيق ذكي يمكن المشتركين من مراقبة استهلاكهم بشكل مستمر والتحكم به واحتساب الفاتورة والحصول على كافة الخدمات التي توفرها الشركة بشكل الكتروني.

وفي ختام الزيارة استمع الوزير الى شرح عن سير العمل في مركز الشكاوى والتحكم وإدارة منظومتي المياه والصرف الصحي بالكامل من خلال نظام السكادا المتطور.