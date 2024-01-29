الحياري ترعى حفل اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية لجمعية بيت الحكمة

وطنا اليوم – في مقر جمعية بيت الحكمة ظهر اليوم وبحضور رئيسة اللجنة العليا للجمعية فايزة الزعبي و اعضاء الهيئة الادارية رعت الدكتورة روان الحياري حفل اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستوريه وبحضور من قامات من رجالات و سيدات إربد و حضور الأطفال المرضى بالسرطان وذويهم حيث استهل الحفل الإعلامي الاستاذ عدنان نصار بالترحيب براعية الحفل الدكتورة روان الحياري وتحدث عن مرحلة الانجاز التي يمر بها الأردن العزيز وكيفية الحفاظ عليه ، ومن جانب آخر تحدث الأستاذ عبد الرحمن عسفا عن الجمعية واستضافتها للعديد من الفعاليات والنشاطات التي تخص مرضى السرطان وعن الخدمات التي تقدمها الجمعية للأطفال المرضى بالسرطان وعلى امتداد سنوات طويلة .

الأستاذة فايزة الزعبي رئيسة اللجنة العليا للجمعية بدأت حديثها بالتهنئة القلبية باسمها واسم اللجنة العليا للجمعية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله والأسرة الهاشمية والشعب الأردني العظيم ، وقالت الزعبي في معرض حديثها في هذه الجمعية الإنسانية الحقيقية في هذه الجمعية يجلس على منبرها الكبار فقط في هذه الجمعية المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات والدروس المميزة والمهرجانات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها . في حين اختتمت الدكتورة روان الحياري راعية الحفل الحفل بتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين باسم أطفال مرضى السرطان و الحضور جميعا بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستوريه و عيد ميلاده الثاني و الستون الميمون و أكدت على فخر الأردنيين جميعا بمسيرة البناء و العطاء في عهد جلالته و بمكانة الأردن اقليميا و عالميا و أشادت بموقف الأردن المتقدم بقيادة جلالة الملك تجاه الأشقاء في غزة و اكدت على وحدة صف الاردنين و متانه الجبهه الداخليه و استمرار مسيرة البناء و العطاء في ظل الراية الهاشمية مدركين التحديات السياسيه و الاقتصاديه و الإقليمية التي اعتاد الأردن ان يخوض غمارها و يعبرها اقوى وحيت الجيش الأردني على الدور الذي يضطلع به في حماية الحدود و كوادر المستشفيات الميدانيه الكبير إلى إدارة الجمعية وكوادرها هذا و أثنت الحياري على الخدمات الإنسانية والإجتماعية والثقافية والطبية التي تقدمها جمعية ببت الحكمة إلى الأطفال المرضى بالسرطان و أشارت إلى ان الأردن اصبح مركزا علاجيا اقليميا في المنطقه لمرضى السرطان الذين يحظون باهتمام جلالته، وفي نهاية الحفل قامت الدكتورة الحياري بتسليم الهدايا إلى الأطفال المرضى بالسرطان الذي تشرف عليهم الجمعية بمعية رئيسة اللجنة العليا هذا و بدورها قدمت الأستاذة فايزة الزعبي رئيسة اللجنة العليا للجمعية درع الجمعية إلى راعية الحفل الدكتورة روان الحياري تقديرا لها على جهودها الإنسانية والسياسية والحزبية .