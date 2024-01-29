مهيدات يستضيف وفدا من التحالف الوطني لمكافحة المخدرات

وطنا اليوم:التقى مدير مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات اليوم وفدا من التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات/ منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) برئاسة اللواء المتقاعد طايل المجالي للإطلاع على دور المؤسسة في الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وبحث سبل التعاون المشترك بحضور عدد من أعضاء التحالف وعدد من المعنيين من كوادر المؤسسة.

وأكد مهيدات خلال اللقاء على الدور المحوري المناط بالمؤسسة في الرقابة على الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وما يقع على عاتق المؤسسة من مسؤولية لتوفير هذه الأدوية للاستخدامات الطبية والعلمية ومنع إساءة إستخدامها بالإضافة إلى الرقابة على السلائف الكيميائية كونها مواد تحتاج إلى تصاريح لاستيرادها وتصديرها وتنفيذ الجولات التفتيشية الدورية ومؤخرا تطبيق الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية لوصفة المستحضرات المخدرة والمواد المخدرة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء وإدارة مكافحة المخدرات.

وأشار مهيدات إلى دور المؤسسة كنقطة اتصال مع الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات ( (INCB والعاملة تحت مظلة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات إضافة إلى الدور التشريعي للمؤسسة حيث يوجد قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الذي يعنى بشكل رئيسي في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالرقابة على هذه المواد .

وأكد مهيدات على واجبنا كأفراد وعاملين وأبناء مجتمع مدني في الالتفاف والتضامن والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات مثل التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة من خلال التعاون المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة .

وثمن رئيس التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات، اللواء المتقاعد طايل المجالي، جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء على ما تقوم به من رقابة وخدمات وجهود من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والسلم المجتمعي.

وشدد المجالي على ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل عام بين شرائح المجتمع، خصوصاً في ظل المواجهة التي يخوضها الأردن ضد تجار ومروجي المخدرات.

وضم الوفد كل من الأستاذ نذير العواملة، والأستاذ كاظم الكفيري والأستاذة إيمان أبو قاعود والأستاذ عمار عبيدات والدكتور سلطان القرالة والدكتور موسى داود والأستاذ أنس طنطاوي والدكتورة خولة الحسن والأستاذ جلال أبو صالح والأستاذ عبد القادر الجمل.