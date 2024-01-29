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اتفاقية لتطوير منطقة المزارع المجاورة لموقع المغطس

منذ ساعتين
اتفاقية لتطوير منطقة المزارع المجاورة لموقع المغطس

وطنا اليوم:وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة قرية المجهول لتطوير منطقة المزارع التي تزيد مساحتها على 670 دونما ضمن المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة لموقع عماد المسيح.
وبموجب الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس أمناء المؤسسة سمير مراد، والشريك والمدير التنفيذي لشركة قرية المجهول جود النابلسي، تعمل الشركة على إنشاء مزرعة تمور المجهول وحزم السياحة الزراعية، وزراعة نحو 8000 نخلة.
وتتضمن الاتفاقية توسع المشروع في عام 2028 ليشمل زراعة نباتات ومحاصيل تعود في جذورها لتاريخ المنطقة وتتواءم مع طبيعتها.
وأشاد مراد بهذه الشراكة الجديدة، مؤكدا أنها تمثل حجر الأساس الأول لتطوير المنطقة الواقعة بجوار موقع المعمودية والمدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
وقال إن المخطط الهيكلي الشامل للمنطقة التي تبلغ مساحتها 1374 دونما، سيعود بالفائدة على المجتمعات المحلية، من خلال إنشاء قرية وفنادق ومتحف ومحمية للطيور ومدرج ومسارات للتخييم والمشي لمسافات طويلة.
من جانبه، أكد النابلسي، قدرة الشركة على تطوير أهم مزرعة في المنطقة وإنتاج أفضل التمور للحجاج والزوار.
وتشكل منطقة التطوير بوابة لموقع المعمودية، ما يسهل وصول الحجاج والزوار إليه، وتوفر أماكن الإقامة والمرافق الداعمة مع احترام قدسية المغطس وضمان بقائه منطقة محمية دون المساس بنقاء طبيعتها.
وتعد قرية المجهول أكبر شركة متكاملة رأسياً لزراعة وتعبئة وتصدير تمور المجهول في الأردن، باستخدام أحدث طرق التعبئة والتغليف، وتوفر أعلى مستويات الجودة من التمور المتوفرة في السوق مع خدمة عملاء متميزة وموثوقة.


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