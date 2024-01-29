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دبابات الاحتلال تحاصر طفلة بعد قتل جميع أسرتها في غزة

منذ ثانيتين
دبابات الاحتلال تحاصر طفلة بعد قتل جميع أسرتها في غزة

وطنا اليوم:قالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام محاصرة بالدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة داخل سيارة عائلتها التي قصفها الاحتلال قبل نحو 3 ساعات، فاستشهد جميع من فيها (والدها واشقاؤها الأربعة).
وأضاف الهلال الأحمر في بيان أن طواقمه لا تزال تتواصل مع الطفلة لتهدئتها لاسيما وأنه تم قصف العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارىء لطلب النجدة.
وأكد البيان أن مركبات الأسعاف تعجز عن الوصول إلى مكان الطفلة، والذي تعتبره قوات الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة وتستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة.


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