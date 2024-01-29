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ولي العهد: مباراة وأداء للتاريخ من نشامى منتخبنا

منذ 3 ثواني
ولي العهد: مباراة وأداء للتاريخ من نشامى منتخبنا

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه على العراق وتأهله إلى دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023 في قطر.
ونشر سموه قصة عبر انستغرام وعلق عليها: “مباراة وأداء للتاريخ من نشامى منتخبنا. فرحتونا من القلب اليوم. حظا أوفر لأسود الرافدين الأشقاء”.
وفاز منتخب كرة القدم لأول مرة في تاريخه بمباراة إقصائية في كأس آسيا 2023 أمام العراق بنتيجة (3-2)، ليتأهل إلى دور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.
وسجل اللاعب يزن النعيمات الهدف الأول للنشامى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، كما أضاف يزن العرب الثاني في الوقت بدل الضائع، ليسجل بعدها نزار الرشدان هدف الفوز.
وأحرز منتخب العراق الهدف الأول عن طريق سعد ناطق ناجي في الدقيقة 68، وأضاف الهدف الثاني أيمن حسين في الدقيقة 76.


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