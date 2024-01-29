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وزيرة النقل تلتقي وفدا من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الامارات

منذ ثانيتين
وزيرة النقل تلتقي وفدا من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الامارات

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاثنين وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية إدارة شؤون النقل البحري في دولة الامارات العربية المتحدة، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في القطاع البحري.
وحضر الاجتماع مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس وامين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة بالإضافة الى مدير مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل السيدة زين أبو رضوان، ومدير مديرية التحقيق بحوادث النقل ومدير وحدة الجودة المهندس محمد ذنيبات.
وبدورها ثمنت التهتموني الجهود المشتركة المبذولة والمتميزة في دعم تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات في مجال النقل البحري.


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