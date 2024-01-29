إحباط تهريب 4.2 ملايين حبة مخدرة و3.5 كغم كريستال في معبر جابر

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في معبر حدود جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة العاملة هناك تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن.

وفي التفاصيل؛ وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعات وعصابات إقليمية بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها عن طريق الأردن لإحدى الدول المجاورة، إذ جرت متابعة المعلومات وتحديد أسلوب التهريب بواسطة إحدى مركبات الشحن.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور وصول مركبة الشحن المشتبه بها ومحاولتها اجتياز الحدود جرى إيقافها وبتفتيشها عثر على 4.200.000 (أربعة ملايين ومئتي ألف حبة مخدرة) ما تقدر بـ700 كغم أخفيت داخل مخابئ سرية أعدت في جسد المركبة لتلك الغاية وبوشرت التحقيقات لتحديد المتورطين في القضية.

وفي السياق ذاته، تمكنت كوادر مكافحة المخدرات العاملة في معبر جابر الحدودي من ضبط 3.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة، عند متابعة معلومات وردت حول محاولة أحد الأشخاص تهريبها إلى داخل المملكة، إذ جرى ايقاف المركبة المعدة لتلك الغاية ومن بداخلها وضبط المواد المخدرة التي أُخفيت داخل المركبة وبمتابعة التحقيقات تم تحديد ثلاثة متورطين في القضية وألقي القبض عليهم جميعا وأحيلو لمدعي عام محكمة أمن الدولة.