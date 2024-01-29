ملحس للبلقاوية نهنئكم بإفتتاح المقر الرئيسي لإرادة في البلقاء .. والمعايطة البلقاء واسط العقد – فيديو وصور

وطنا اليوم:افتتح كل من الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة، ورئيس المجلس المركزي عمر ملحس، ورئيس مجلس الحكماء عبد الجليل المعايطة فرع حزب إرادة في محافظة البلقاء، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الوطني مها الطراونة، وعضو المجلس الوطني في الحزب النائب دينا البشير، ورئيس مجلس فرع البلقاء احمد غالب الفاعوري، وأعضاء مجلس الفرع وعدد من أعضاء المجلسين الوطني والمركزي للحزب، ونواب ومساعدي الأمين العام، ورؤساء فروع إرادة في محافظة الكرك بسام الجعافرة، ومحافظة مأدبا أحمد الدقاق الأزايدة، وأعضاء الهيئة العامة في المحافظة.

وقصّ شريط الافتتاح كل من رئيس المجلس المركزي عمر ملحس، وعضو مجلس الفرع عضو مجلس محافظة البلقاء والناشطة الإجتماعية سكاب العطيات.

ومن جانبه هنأ رئيس المجلس المركزي في حزب إرادة عمر ملحس أبناء محافظة البلقاء بمناسبة افتتاح الفرع، مشيرًا إلى أن حزب إرادة افتتح حتى الآن 18 مقرًا في المحافظات بين فرع ومكتب، وهذا جهد تستحق الأمانة العامة الشكر عليه؛ وكله من أجل إنجاح فكرة إرادة، وتعزيز دورها في المشهد السياسي، وإنجاح مسيرة الإصلاح السياسي المنشودة.

بدروه أكد رئيس مجلس الحكماء الباشا عبدالجليل المعايطة إن افتتاح فرع محافظة البلقاء انطلاقة جديدة لتعزيز مكانة الحزب الذي لا زال بعمر الفتوة، مشيرًا إلى ميزة فرع البلقاء بموقعه المتوسط، وقربه من العاصمة؛ ليشارك بفعالية في تعزيز مسيرة الحزب وصولًا إلى حزب أقوى خاصة في الانتخابات القادمة.

وهنأ الأمين العام للحزب نضال البطاينة نشامى ونشميات محافظة البلقاء بمناطقها : ( السلط، وماحص، والفحيص، وعيرا يرقا، ودير علا، والشونة الجنوبية، والبقعة، وعين الباشا) افتتاح فرعهم الذي جرى دون أي مظاهر احتفالية تضامنًا مع الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدًا أن خبراتنا في حزب إرادة متراكمة وعقلنا جمعي؛ فهو حزب مؤسسي بامتياز.

وأضاف البطاينة إن حزب إرادة في الطليعة، منوهًا إن قوة الحزب يقررها الشارع؛ ذلك أن الأحزاب هي إفراز مجتمعي، وإرادة بني من الأسفل إلى الأعلى ويبشر بحالة صحية لحزب قوي خدمة للوطن والمواطن والقيادة وقواتنا المسلحة.

وجدد البطاينة العهد أمام الجميع على الشفافية والوضوح والزهد لخدمة إرادة، مشددًا أن الحزب يسعى إلى تعزيز مشاركة أعضاء الحزب في هياكله المختلفة، حيث تم انشاء مكاتب المرأة، والشباب، والعمل التطوعي؛ لفسح المجال لمن يريد المشاركة في خدمة مسيرة الحزب، وأضاف أنه سيتم فتح مكتب للحزب في ديرعلا، وآخر في الشونة الجنوبية، وقد تم إفتتاح مكتب عين الباشا والبقعة.

وشكر رئيس مجلس فرع محافظة البلقاء أحمد غالب الفاعوري الأمانة العامة على جهودها؛ لترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله؛ لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وبما يحقق الرفاه للوطن، مؤكدًا أن حزب إرادة أصبح في المقدمة بجهود الجميع، مشددًا أن افتتاح هذا الفرع جاء ليكون له سهم في النهوض بمستوى محافظة البلقاء وخدمتها وعموم الوطن.

وألقى كل من الدكتور علي أبو رمان مساعد الأمين العام للمبادرات المجتمعية، ونائب رئيس المحكمة الحزبية في الحزب فراس العريق العبادي كلمات باركوا فيها افتتاح الفرع؛ ليكون مقرًا لخدمة أعضاء الهيئة العامة للحزب والإسهام في تعزيز مكانة الحزب، فيما أدارت اللقاء الدكتورة فاطمة العطيات.