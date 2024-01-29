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كتائب القسام تقصف تل أبيب وضواحيها

منذ 3 ثواني
كتائب القسام تقصف تل أبيب وضواحيها

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها إطلاق رشقة صاروخية صوب تل أبيب، مساء الاثنين.
وقالت كتائب القسام في رسالة عبر قناتها على منصة “تيليغرام”، إنها أطلقت الرشقة الصاروخية صوب تل أبيب، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.
ولاحقا أعلن جيش الاحتلال أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.
وأظهرت مقاطع فيديو للحظة إيقاف حركة المرور واختباء المستوطنين بعد إطلاق كتائب القسام الرشقة الصاروخية صوب تل أبيب ووسط فلسطين المحتلة.
وقالت القناة 14 العبرية إن المقاومة أطلقت نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب، بينما سقط أحد الصواريخ في منطقة ريشون ليتسيون.
وأكدت شرطة الاحتلال من جانبها، أنه لم يسجل أي إصابات أو أضرار نتيجة لإطلاق الصواريخ، وأن أفرادها وخبراء المتفجرات يعملون في الأثناء للعثور على مواقع سقوط صواريخ لإزالة الخطر.
وتعقيبا على ذلك، قال محلل قناة “كان” العبرية: منذ 20 يوما كان آخر استهداف من حماس والآن يطلقون صواريخ من مناطق تجري فيها معارك عنيفة. أعتقد أن هناك مفاجآت أخرى من حماس. دعونا ننتظر”.


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