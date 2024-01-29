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“البوتاس العربية” تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني

منذ ساعة واحدة
“البوتاس العربية” تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، بأن يرفعوا إلى مقام
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله
أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون الثاني والستين، مبتهلين إلى الله عزّ وجلّ أن يمدَّ جلالته بوافر الصحّة وكامل العزم، وأن يمد في عمره ويديمه قائداً ملهماً ويبقيه ذخراً وسنداً للأمتين العربية والإسلامية .
وإذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة على قلب كل أردني لنستذكر بكل فخر واعتزاز جهود جلالته ومنذ توليه أمانة المسؤولية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتكريس قيم العدل والحرية والمساواة، وفي مواصلة مسيرة البناء والعطاء والإنجاز من أجل رفعة الوطن الأردني الغالي وشعبه، ونتطلع إلى مستقبل مشرق تحت ظل قيادته الحكيمة.
سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الهاشمية.
وكل عام وقائد الوطن بألف خير


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