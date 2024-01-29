عاجل الأردن يتأهل لربع نهائي كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه

وطنا اليوم:فاز منتخبنا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بمباراة إقصائية في كأس آسيا 2023 أمام العراق بنتيجة (3-2)، ليتأهل إلى دور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

وسجل اللاعب يزن النعيمات الهدف الأول للنشامى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، كما أضاف النعيمات الثاني في الوقت بدل الضائع، ليسجل بعدها نزار الرشدان هدف الفوز.

وأحرز منتخب العراق الهدف الأول عن طريق سعد ناطق ناجي في الدقيقة 68، وأضاف الهدف الثاني أيمن حسين في الدقيقة 76.