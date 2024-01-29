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السفيرة الأمريكية: الشراكة مع الأردن هي حجر أساس لاستقرار وأمن المنطقة

منذ 3 ثواني
السفيرة الأمريكية: الشراكة مع الأردن هي حجر أساس لاستقرار وأمن المنطقة

وطنا اليوم:أدانت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن يائل لمبرت الهجوم الذي وقع ضد القوات الأمريكية في قرب الحدود السورية أمس الأحد.
وقالت السفيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة “وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا”.
وأكدت التزام بلادها بمواصلة العمل عن كثب مع الأردنيين لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود ولدعم السعي المشترك لتحقيق الأمن والسلام.

وتاليا بيان السفيرة:
ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 28 كانون الثاني/يناير ضد القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.
أشارك زملائي في السفارة الأمريكية الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية في هجوم لطائرة مُسيرة وندعو من أجل عائلاتهم والشفاء العاجل للمصابين.
لقد قدم الأفراد الذين سقطوا حياتهم دفاعاً عن الولايات المتحدة وضماناً لسلامة حلفائنا وشركائنا في الحرب ضد الإرهاب، وسيتم تكريم تضحياتهم إلى الأبد من قبل السفارة.
إن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا.
نحن ملتزمون بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الأردنيين لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود ولدعم سعينا المشترك لتحقيق الأمن والسلام.


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