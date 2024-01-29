استشهاد منفذ عملية الدهس في حيفا

وطنا اليوم:أفاد مصدر، باستشهاد منفذ عملية الدهس في حيفا وهو من طمرة بالداخل المحتل

وأضاف أن شرطة الاحتلال تحاصر منزل منفذ عملية حيفا ببلدة طمرة بالجليل الغربي

وقتل جندي من قوات الاحتلال في حيفا، عقب إصابته في حادث دعس، وذلك عقب إطلاق النار على شاب خرج من السيارة وهو يحمل فأسا، حسبما زعم جيش الاحتلال.

وأعلنت القناة 13 العبرية إحباط تنفيذ عملية طعن عند مدخل قيادة البحرية في حيفا، وأكد الإسعاف نقل مصاب إثر محاولة الطعن.

من جانبها قالت شرطة الاحتلال أنها تحقق في حادثة إصابة جندي وإطلاق نار على مشتبه به في حيفا، مضيفة أنها تقوم بعمليات تمشيط في الموقع