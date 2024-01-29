بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غارة صاروخية على معقل لميليشيات موالية لإيران جنوب دمشق

منذ ساعة واحدة
People inspect the damage at the site of an Israeli strike, according to sources, in the Mazzeh neighborhood of Damascus, Syria January 20, 2024. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. WATERMARK PROVIDED AT SOURCE

وطنا اليوم:استهدفت غارة صاروخية مجمعا في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق، يرجح أنه تابع للحرس الثوري الإيراني.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر في ضربات قرب مقام السيدة زينب في سوريا، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى وصل إلى ستة، بينهم مقاتلون موالون لطهران.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن “انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وسط انطلاق الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري في محاولة للتصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن القصف استهدف موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر في ضربات قرب مقام السيدة زينب في سوريا.
وأفادت المعلومات الأولية بأن عددا من الصواريخ أطلقت من أجواء الجولان المحتل، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة “السيدة زبنب” جنوب دمشق.
وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، أن “الدفاعات الجوية الأرضية تصدت لصواريخ قادمة من منطقة الجولان”.
وفي 20 يناير الجاري، قتل 10 عناصر من ميليشيات إيرانية، نتيجة “غارة إسرائيلية” استهدفت مبنى في حي المزة بدمشق.
وبحسب المرصد السوري فإن القتلى في تلك الغارة هم، 5 إيرانيين، من بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، وعراقي ولبناني. كما ذكرت معلومات وجود مفقودين، من بينهم سوريين وإيرانيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:13

السفيرة الأمريكية: الشراكة مع الأردن هي حجر أساس لاستقرار وأمن المنطقة

16:08

استشهاد منفذ عملية الدهس في حيفا

15:32

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

15:27

الأونروا تحذر: قد تتوقف خدماتنا في غزة خلال شهر

14:55

البلقاء تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض

14:48

الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في الشتاء الحالي

14:33

تهنئة بمناسبة حلول الذكرى ال ٦٢ لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

14:27

ولي العهد : بالتوفيق لنشامى منتخبنا ومنصورين بعون الله

14:18

“ألم يأن للعدو أن يعترف بالهزيمة!”

14:16

الدغمي يتراجع : الظروف الذي تمر به الأمة تمنعني من الكلام

14:10

مقتل جندي عقب إصابته بحادث دهس في حيفا

14:07

البطاينة يؤكد من السلط أن إرادة اختار الشفافية والوضوح في التعامل مع ملف الترشح للانتخابات ولا حظوات . فيديو وصور

وفيات
وفيات الإثنين 29-1-2024وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024