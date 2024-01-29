البلقاء تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض

وطنا اليوم:يتأثر الأردن بمنخفض جوي منذ أمس الأحد، وسادت أجواء باردة في عموم المناطق، كما هطلت الأمطار على فترات في عدة مناطق خاصة في شمال ووسط المملكة، وقد سجلت محطة البلقاء-السلالم أعلى كمية هطول مطري حتى ظهر الاثنين بواقع 22.2 مليمترا.

وسجلت كميات أمطار جيدة في مناطق عدة وفق “طقس العرب”، وجاءت كالآتي:

البلقاء/السلالم 22.2 مليمتر

شمال غرب عمان/تلاع العلي 18.3 مليمتر

شمال غرب عمان/ أم السماق 16.2 مليمتر

جنوب عمان/مرج الحمام 15.9 مليمتر

البلقاء/الصبيحي 15.6 مليمتر

غرب عمان/الرونق وادي السير 14.7 مليمتر

وسط عمان/جبل عمان 14.7 مليمتر

شرق عمان/جبل المريخ 13.3 مليمتر

عجلون/عبين 11.1 مليمتر

عجلون 9.8 مليمتر

شرق عمان/الهاشمي الشمالي 9.3 مليمتر

الزرقاء 8.4 مليمتر

جنوب عمان/المقابلين 8.3 مليمتر

جرش 7.8 مليمتر

الزرقاء/رجم الشوف 7.5 مليمتر

جنوب شرق عمان/سحاب 6.6 مليمتر

إربد 5.1 مليمتر

المفرق 3 مليمترات

الكرك 1.2 مليمتر

الرشادية 0.6 مليمتر

الطفيلة 0.5 مليمتر

وقالت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح الاثنين 2024/1/29 إلى ما نسبته 57.1 في المئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا، علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39.7 في المئة، وإن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح الاثنين 1.5 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 116.6 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 40.5 في المئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.