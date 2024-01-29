تهنئة بمناسبة حلول الذكرى ال ٦٢ لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

المحامي اكثم خلف حدادين نائب رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق

بمناسبة حلول الذكرى ال 62 لميلاد سيدنا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى نصره الله وأعز ملكه وأيده وحفظه ,

فيسعدني والسعادة تغمرني أن أرفع الى مقام الأعتاب الملكية الهاشمية السامية أحر التهاني وأغلى الأماني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا ، داعين الى الباري عز وجل أن يديم جلالة سيدنا ملاذا وذخرا وحصنا حصينا لابناء اسرته الاردنية الواحدة القابضة على جمر الولاء والانتماء والوفاء وأن يسدد خطاه وان يحفظه بعنايته ويسبغ عليه عظيم بركاته وأن يقر عينيه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم .

أقول لجلالة سيدنا أبا الحسين حبنا وولائنا والتفافنا حول عرشكم المفدى لا يوصف ودعواتنا الى الله عز وجل ان يبارك لنا في عمر مليكنا المبجل .

واقول لسيدنا أعانكم الله على المضي في مسيرتكم الموفقة والمتوجة بالشجاعة والاتزان والحكمة والحنكة والرؤية الثاقبة والتي جعلت من المملكة الاردنية الهاشمية محجًا لقادة المجتمع الدولي لأخذ الرأي والمشورة وسداد الرأي من جلالته .

أعاد الله هذه الذكرى العطرة والميمونة على جلالتكم ومثيلاتها متمتعًا بموفور الصحة والعافية والسعادة والهناء ورافلًا في حلل العز والسؤدد والفخار.