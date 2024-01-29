الدغمي يتراجع : الظروف الذي تمر به الأمة تمنعني من الكلام

وطنا اليوم:تراجع النائب عبدالكريم الدغمي عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة تحت قبة البرلمان، بعد أن كان أعد كلمة مكتوبة لالقائها وفق ما قال.

وأكد الدغمي خلال جلسة النواب الاثنين لمناقشة الموازنة، “كان لدي كلمة مكتوبة لكن الظروف الذي تمر به الأمة والشعب الفلسطيني في غزة والضفة وفلسطين عموما تمنعني من الكلام”.

وقال، “هذا الدم الزكي الذي يسيل يوميا أثر بنا جميعا وبي شخصيا، فقلت الصمت بهكذا موقف أبلغ من الكلام”.

واستعان الدغمي بابيات للشعار العراقي محمد مهدي الجواهري قال فيها:

لم يبقَ عنديَ ما يبتزّهُ الألمُ

حسبي من الموحشاتِ الهمُّ والهرمُ

لم يبقَ عندي كفاءَ الحادثاتِ أسى

ولا كفاءَ جراحاتٍ تضجُّ دمُ

وحينَ تطغَى على الحرَّان جمرتُهُ

فالصمتُ أفضلُ ما يُطوَى عليهِ فمُ