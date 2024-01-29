بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الدغمي يتراجع : الظروف الذي تمر به الأمة تمنعني من الكلام

منذ ساعتين
الدغمي يتراجع : الظروف الذي تمر به الأمة تمنعني من الكلام

وطنا اليوم:تراجع النائب عبدالكريم الدغمي عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة تحت قبة البرلمان، بعد أن كان أعد كلمة مكتوبة لالقائها وفق ما قال.
وأكد الدغمي خلال جلسة النواب الاثنين لمناقشة الموازنة، “كان لدي كلمة مكتوبة لكن الظروف الذي تمر به الأمة والشعب الفلسطيني في غزة والضفة وفلسطين عموما تمنعني من الكلام”.
وقال، “هذا الدم الزكي الذي يسيل يوميا أثر بنا جميعا وبي شخصيا، فقلت الصمت بهكذا موقف أبلغ من الكلام”.
واستعان الدغمي بابيات للشعار العراقي محمد مهدي الجواهري قال فيها:

لم يبقَ عنديَ ما يبتزّهُ الألمُ
حسبي من الموحشاتِ الهمُّ والهرمُ

لم يبقَ عندي كفاءَ الحادثاتِ أسى
ولا كفاءَ جراحاتٍ تضجُّ دمُ

وحينَ تطغَى على الحرَّان جمرتُهُ
فالصمتُ أفضلُ ما يُطوَى عليهِ فمُ


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:13

السفيرة الأمريكية: الشراكة مع الأردن هي حجر أساس لاستقرار وأمن المنطقة

16:08

استشهاد منفذ عملية الدهس في حيفا

15:32

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

15:27

الأونروا تحذر: قد تتوقف خدماتنا في غزة خلال شهر

15:04

غارة صاروخية على معقل لميليشيات موالية لإيران جنوب دمشق

14:55

البلقاء تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض

14:48

الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في الشتاء الحالي

14:33

تهنئة بمناسبة حلول الذكرى ال ٦٢ لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

14:27

ولي العهد : بالتوفيق لنشامى منتخبنا ومنصورين بعون الله

14:18

“ألم يأن للعدو أن يعترف بالهزيمة!”

14:10

مقتل جندي عقب إصابته بحادث دهس في حيفا

14:07

البطاينة يؤكد من السلط أن إرادة اختار الشفافية والوضوح في التعامل مع ملف الترشح للانتخابات ولا حظوات . فيديو وصور

وفيات
وفيات الإثنين 29-1-2024وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024