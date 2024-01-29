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مقتل جندي عقب إصابته بحادث دهس في حيفا

منذ ساعتين
مقتل جندي عقب إصابته بحادث دهس في حيفا

وطنا اليوم:قتل جندي تابع لقوات الاحتلال في حيفا، عقب إصابته في عملية دهس، وذلك عقب إطلاق النار على شاب خرج من السيارة وهو يحمل فأسا، حسبما زعم جيش الاحتلال.
وأعلنت القناة 13 العبرية إحباط تنفيذ عملية طعن عند مدخل قيادة البحرية في حيفا، وأكد الإسعاف نقل مصاب إثر محاولة الطعن.
من جانبها قالت شرطة الاحتلال أنها تحقق في حادثة إصابة جندي وإطلاق نار على مشتبه به في حيفا، مضيفة أنها تقوم بعمليات تمشيط في الموقع.
وأفاد جيش الاحتلال بإصابة الجندي في عملية دهس، وذلك عقب إطلاق النار على شاب خرج من السيارة وهو يحمل فاسا.


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