5 شهداء فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

وطنا اليوم:استشهد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية الاثنين لتترفع الحصيلة منذ فجر اليوم إلى 5.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شابين في بلدة دورا في جنوب الخليل وهما “الشاب مهند إسماعيل الفسفوس (18 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر”. والشاب الآخر هو “معتز محمود اطبيش (30 عاما) إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى “اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بالرصاص”.

وأصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وجرى معالجتهم ميدانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

واستُشهد شاب فلسطيني، ظهر الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلواد شرقي رام الله.

وفي جنوب شرق بيت لحم، استشهد طفل عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي “وابلا من الرصاص” صوبه بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الطفل راني ياسر خلف الشاعر (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير، دون أن تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الإسعاف بالوصول إليه.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة تقوع في جنوب شرق بيت لحم كافة، وسيرت آلياتها في أحياء وشوارع البلدة.

وفجر الاثنين، استشهد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي، في بلدة اليامون غربي جنين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 378.