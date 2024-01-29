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الحمود يهنئ بيوم ميلاد جلالة الملك

منذ 3 ساعات
الحمود يهنئ بيوم ميلاد جلالة الملك

وطنا اليوم:رفع معالي المستشار في الديوان الأميري الكويتي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح التهاني الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية والستون لميلاده الميمون .
وأشاد الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحفي بما حققته المملكة بفضل قيادتها الحكيمة من إنجازات أذهلت الجميع في شتى المجالات على الصعيدين الدولي والمحلي .
واضاف الحمود ان جلالته المخلص الوفي لنهج سلالة النبي الامين صلى الله عليه وسلم والجندي الصلب الشجاع في الدفاع عن مقدسات المسلمين مشيراً إلى مسيرة البذل والعطاء لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي انعكست ايجابيا على تحقيق إنجازات تاريخية للمملكة فضلا عن مسيرة الإصلاح والتنمية والتطوير بفضل حنكته لتبقى المملكة وطنا نموذجيا .داعياً الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على جلالته بالخير واليمن والبركات وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الاردني الشقيق دوام التقدم والأزدهار .


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