المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز والكاز في الأردن

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات، استهلاك نحو مليون و400 ألف إسطوانة غاز منزلي منذ بدء المنخفضات الجوية حتى صباح اليوم .

وقال السعيدات الإثنين، إن معدل الاستهلاك اليومي للغاز المنزلي ارتفع 60 ألف أسطوانة، وكذلك ارتفعت نسبة الطلب على مادة الكاز نحو 20% خلال المنخفض الحالي، فيما استقر الطلب على مادة الديزل عند مستوياته الطبيعية.

وتوقع ازدياد معدل الطلب على مواد المحروقات مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، منوها الى أن الغاز من أكثر المواد استهلاكا تليها مادة الكاز، منوها الى أن المخزون مطمئن وبحالة ممتازة.